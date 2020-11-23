Седокова в квітчастому купальнику поговорила про "термін придатності" жінок

37-річна співачка Ганна Седокова, яка нещодавно вийшла заміж за 28-річного баскетболіста Яніса Тімму, обурена тим, що жінку в суспільстві досі оцінюють за віком та "зважують" як м'ясо.

Про так званий термін придатності жінок Аня написала розлогий пост у своєму Instagram.

"А що, в 30 все вже? Що по 40? А в 60 на вулицю не виходити? "Стара". "Бабі майже 40 років, а вона все пісні про малолітню любов співає!". Це короткий переказ деяких коментів під моїм постом з весілля. Весілля! Щасливої ​​події! Але я вкотре задумалася, чому ці жінки так люто хочуть, щоб моє життя як жінки закінчилася? У вас є відповідь на це питання?", - обурилася Аня.

Сама Аня знайшла своє щастя лише зараз, і з чоловіком, на 9 років молодшим за неї

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"Я пам'ятаю як в дитинстві прилітала з народним ансамблем за кордон і бачила таких гарних жінок за 60, в сукнях і на підборах. Потім поверталася додому і не розуміла, чому у нас в 60 вже бабуся і носиш хустинку", - згадала Седокова.

"Минуло 25 років і я все так само не розумію, хто дав право судити жінку за її віком? Зважувати, як м'ясо на вагах, її зморшки, нерівності шкіри і кіло. Хто дав право ховати жінку в 30? Або після розлучення? Або після двох і трьох дітей?.. Хто дав право вам, людям із зниженою вірою в себе, випльовувати це на тих жінок, хто не боїться жити своє краще життя!?", - продовжила ставити риторичні запитання Аня.

"І справа не в "ти так добре збереглася для своїх років". Справа в дусі! Який не поламати бридкими висловлюваннями. Саме ця сила і вогонь всередині, а не пружна попа, привертає і створює бажання підживлюватися і перебувати поруч з людиною. Робити вчинки і підкорювати вершини", - наголосила співачка.

Третій шлюб Седокової стався у 37 років

"І ще трохи про старість. Не розумію чому я повинна починати з нею відчайдушно битися в 25? Звідки це в нашому суспільстві? Від того, що чоловіків мало, і ті до молодих йдуть? Розумні чоловіки навпаки з жінками старшого віку. Але знову ж таки не через вік, а через любов", - заявила Седокова.

"Так, я підтримую себе у формі, займаюся, але я не борюся зі старістю. Швидше - з помилками юності, як культура харчування, наприклад. В голові слова з якоїсь реклами про "перші ознаки старіння", і там показують дівчину, молодшу за мене. Якщо чесно, я б назвала ці "ознаки появи розуму" дурістю і припинила оцінювати придатність жінки за цифрами в паспорті. Ми ж не робимо так з чоловіками", - підсумувала Аня.

Аня обурена, що у (пострадянському) суспільстві жінку досі оцінюють за віком

Нагадаємо, нещодавно Седокова, яка запевняє, що не бореться зі старістю, ділилася рецептом молодості.