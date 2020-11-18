Седокова про рецепт молодості: Піклуватися про себе, їсти правильну їжу, народжувати дітей

Співачка Ганна Седокова не з тих жінок, які дуже переймаються старінням. Вона вважає, що справжній вік - "у голові", а в цифрі у паспорті немає нічого страшного.

Про догляд за собою, про шлюби і про те, чи відбила вона свого нинішнього чоловіка, баскетболіста Яніса Тімму, в дружини, 37-річна Аня розказала у YouTube-інтерв'ю Василеві Конову.

Зі слів Седокової, її попередні невдалі шлюби - результат того, що вона в юності не мала перед собою прикладу щасливої родини і "тикалася мов сліпе кошеня", не розрізняючи, де погане, а де хороше.

Саме тому співачка довго не ішла від свого першого чоловіка, футболіста Валентина Белькевича, який її кривдив та зраджував.

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Седокова зараз перебуває в третьому офіційному шлюбі. "Я не винна, що мені пропонують заміж!", - каже вона фото з Instagram седокової

"У моєму світі, як мені здавалося тоді, "хороших дружин", хороші дружини мовчать і терплять. Саме це відрізняє хорошу дружину від поганої", - поділилася вона.

Аня підкреслила, що в жодному разі не вважає вже покійного Валентина поганою людиною, просто з нею він був нещасливим, йому було "нудно та нецікаво". І доньці Аліні вона розказує, що він її дуже любив і старався бути хорошим батьком.

Вийшовши заміж утретє, артистка збирається змінити прізвище і стати "Седокова-Тімма". Як запевнила Аня, в своєї попередниці, моделі Санни Тімми вона чоловіка не крала. Хоч та і називала її хвойдою.

Співачка запевняє, що не розбивала попередній шлюб 28-річного Яніса

"Яніс приїхав до Москви сам. Він жив сам. На той момент він та його колишня дружина прийняли рішення розлучитися, про що вона заявила в себе в інтерв'ю неодноразово. І потім, бажаючи вмішати мене в цю ситуацію і не визнавши якісь свої помилки, спрямувала проти мене весь свій гнів", - пояснила Седокова.

Цікаво, що баскетболом Аня захопилася раніше, ніж Янісом, уболівала на "Химки" ще до того, як він туди перейшов, і це стало таким собі знаком долі.

Узагалі спорт у житті співачки присутній постійно.

"Бігати намагаюся щодня, намагаюся залу відвідувати, взагалі вдома займатися, навіть коли нема можливості, просто 15 хвилин будь-яку зарядку ранкову. Я починаю ранок із медитацій, починаю ранок із дихальних практик, починаю ранок із зарядки, пресу, розтяжки", - розповіла вона.

Седокова вважає, що вік - у голові

На думку Седокової, звертатися з віком до пластичної хірургії іноді "можна і треба", але це - не головне.

"Справа не в хірургові, справа в голові, твій вік ось тут, у твоєму ставленні до людей", - заявила вона.

"Треба піклуватися про себе, їсти правильну їжу, займатися спортом, спілкуватися з нетоксичними людьми і народжувати дітей. Які будуть тебе постійно підживлювати неймовірною енергією... Закидали мені: "Що ти поводишся як дівчинка? Тобі скільки років..." Я не знаю, в мене діти постійно довкола. Звісно, я з ним бішуся, стрибаю, качаю машинки, веселюся, що мені тепер робити? Я в них підживлююся постійно", - пояснила Аня.

Нагадаємо, Яніс вважає неправильним розділяти дітей на чужих та своїх. І він любить доньок та сина своєї зіркової дружини.

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