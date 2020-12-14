"Повністю натуральна" Міс Ястремська розказала про заможних батьків та симпатію до Меланії Трамп

Новоспечена "Міс Україна Всесвіт" - 2020 Єлизавета Ястремська, якій дали це почесне звання без проведення традиційного конкурсу, розповіла про свою родину, плани на життя та рецепти гарного вигляду.

А ще в інтерв’ю "Сегодня" 27-річна красуня описала чоловіка своєї мрії.

Говорячи про свої зовнішні дані, Ліза запевняє, що до пластичної хірургії не вдавалася.

"Повністю натуральна. Немає ніякого втручання", - заявила "Міс Україна-Всесвіт".

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"Повністю натуральна!"

Також Ястремська наголошує, що з дитинства думала не тільки про зовнішній вигляд, а й про навчання.

"У мене дуже сувора мама. О шостій ранку я йшла на тренування з плавання. На пів на дев'яту я вже була в школі і до чотирьох. Після була музична школа, іноземні мови. Колись я посіла друге місце на районній олімпіаді з історії", - повідомила Єлизавета.

Зберігати гарну форму їй допомагають спорт і раціон.

"Це правильне харчування, але іноді бувають випадки, коли потрібно схуднути дуже різко. В такі дні я п'ю тільки воду", - поділилася Ястремська.

Ястремська має власний бренд вечірніх суконь

Попри те, що у Єлизавети небідні батьки, вона запевняє, що працювати почала ще в школі. Роздавала листівки, підробляла офіціанткою і візажисткою в салоні краси.

"Я народилася в заможній родині, але я завжди хотіла бути самостійною і перестати брати гроші у батьків", - наголосила дівчина.

Обмежуватися званням "Міс-Всесвіт" Єлизавета не збирається, бо хоче стати телеведучою, аби розпитувати відомих людей про секрети успіху. Зокрема, Ліза хоче поговорити з дружиною Дональда Трампа.

"Мені дуже подобається Меланія Трамп, напевно, хотіла б її запросити", - зізналася Ястремська.

Єлизавета киянка

Єлизавета каже, що прихильників у неї багато, але чоловіка мрії вона поки не зустріла.

"Дуже важливо, щоб у чоловіка було добре серце. Це найважливіше. Для мене, як для віруючої людини, важливо, щоб чоловік вірив у Бога", - зауважила дівчина.

Саме Ястремська представлятиме Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" в США у 2021 році

Фото з Instagram