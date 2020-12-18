"Я більше так не можу": запухла від сліз Седокова пожалілася на булінг у мережі

Не встигла співачка Аня Седокова відсвяткувати свій 38-й день народження, як в неї стався нервовий зрив.

Причиною цього виявився булінг у соцмережах через програш команди чоловіка Ані, баскетболіста Яніса Тімми.

Несподівано фанати баскетбольного клубу "Хімкі" почали звинувачувати саме Седокову у тому, що Тімма начебто став гірше грати та взагалі приносить невдачу своїй команді.

Аня не витримала та розревілася у сторіс, повторюючи "Я так більше не можу".

Хейтери довели Аню до істерики

"Якби ви знали, як жити в світі, в якому кожен четвертий чекає, що ти помилишся. Твій шлюб розвалиться, целюліт проявиться. В якому чекають, щоб твоє життя зруйнувалася, тільки для того, щоб довести собі, що він має рацію. Що все це неможливо", - написала Седокова.⠀

"Слово булінг було мені незнайоме до сьогодні. Але зараз я знаю, що таке, коли тебе труять незнайомці в мережі. Але я не можу нести відповідальність за 12 дорослих гравців, тренера і генерального менеджера. Мої плечі занадто слабкі, щоб утримати на них стільки двометрових людей. Вчора у мене був зрив. І я не знаю коли з нього випливу", - пожалілася співачка.

"Мені всі кажуть - не слухай. А як не слухати? Коли весь світ тільки і чекає, коли ти впадеш? Чи не занадто багато злості? Що я вам зробила? Просто відмовилася гинути молодим?", - звернулася Аня до хейтерів.⠀

"Все буде добре. Я впораюсь. Навчуся не реагувати (але це не точно). І обов'язково створю фонд соціальної допомоги жертвам булінгу і в кожному своєму русі буду казати: ТИ сильна! Ти впораєшся! Що б і хто б не говорив! І я впораюся. Я не маю іншого виходу. У тебе немає теж", - наголосила зірка.

Після сліз Седокова показала, як нафарбувала своє набрякле лице та пішла у своїх справах

Нагадаємо, раніше Яніс казав, що йому подобається в дружині абсолютне все.