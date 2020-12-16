"Бог створив тебе для мене": Тімма привітав Седокову з 38-річчям, а вона знялася в панчішках

Співачка Ганна Седокова 16-го грудня святкує свій 38-ий день народження. Кохану дружину в Instagram зворушливо привітав 28-річний баскетболіст Яніс Тімма.

Сама ж іменинниця порадувала шанувальників новими сексі-світлинами і роздумами про те, що любов - це найміцніша опора для людини.

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Іще, підводячи підсумки перед 38-літтям, Аня зізналася що раніше вона часто тікала від проблем, щоби їх не вирішувати. Але більше ні.

Седоковій виповнилося 38

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"Гадаю, я все-таки подорослішала (ну пора б уже). Тепер я не тікаю. Я дивлюся в очі своїм страхам, не використовую свій біль у виправдання та однозначно ціную те, чим нагородили мене небеса. Ну що ж, новий рік мого життя. Я до тебе готова. Ходи сюди. Твоя колишня королева хаосу", - зазначила артистка в соцмережі.

Іменинниця спокушає ніжками в панчохах

Яніс же зізнався своїй половинці в коханні.

"Дні можуть приходити та йти. Але наша любов одне до одного завжди буде міцною мов скеля, і жодна сила у Всесвіті не зможе її зруйнувати. Я вірю в те, що Бог створив тебе для мене, щоби я кохав тебе і піклувався про тебе. З днем народження тебе, моя прекрасна дружино. Попереду набагато більше. Кохаю тебе", - написав Тімма.

Тімма ніжно привітав дружину в мережі

Нагадаємо, до Ганни спортсмен уже був одружений та має маленького сина. Нещодавно співачка розставила крапки над "і" та пояснила, чи це вона відбила Яніса в попередньої дружини.

Фото з Instagram Седокової та Тімми

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