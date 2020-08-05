Яніс Тімма про Седокову: Чесна, щира, люблю все в ній

Баскетболіст Яніс Тімма важає співачку Ганну Седокову саме тією людиною, яку він шукав усе своє життя.

Про чесноти своєї нареченої (а може, вже й дружини), а також про стосунки з її трьома дітьми 28-річний спортсмен трохи роказав сайтові Sport24.

Яніс розповів про своє кохання до Ані

"Просто в житті буває таке, що зустрічаєш людину і розумієш, що це та, кого ти шукав усе життя. Я зрозумів, що ця людина розуміє мене, і мені з нею легко. Вона завжди думає про мене і про те, щоби мені було краще. Іноді навіть занадто, але з цим я можу змиритися! Вона чесна та щира", - поділився Яніс.

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Спортсмен все життя шукав саме її

Зіркова популярність Ані йому не заважає. І те, що в співачки є троє дітей від інших чоловіків - 15-річна Аліна, 9-річна Моніка та 3-річний Гектор - теж не стало проблемою.

"У мене дуже хороші стосунки з дітьми Ганни. Я люблю дітей, а вони люблять мене. Дуже швидко знаходжу з ними спільну мову. І в цілому мені здається, що розділяти дітей на своїх та чужих - це неправильно. Я знаю, як це важливо для Ганни, і люблю все в ній. Ну і нам просто весело разом", - запевнив спортсмен.

На запитання, яким він бачить своє життя через десять років, Яніс відповів: "Уявляю себе нереально щасливою людиною, з крутою та великою сім'єю".

Нагадаємо, в самого Тімми теж є син від попереднього шлюбу. З його мамою баскетболіст не без скандалу розійшовся, коли закохався в Седокову. Жінка публічно називала Аню "хвойдою".

Фото з Instagram Седокової та Тімми

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