Вагітна Василіса Фролова захворіла на коронавірус
21 грудня 2020, 11:17
42-річна телеведуча Василіса Фролова, яка чекає на первістка, захворіла на COVID-19.
Цією неприємною новиною майбутня мама поділилася у своєму Instagram.
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Нагадаємо, у листопаді Василіса оголосила про свою вагітність та розказала, як цей стан її змінив.
До слова, дружина бізнесмена Василя Хмельницького, Зоя Литвин теж перехворіла на ковід на останніх місяцях вагітності і в листопаді народила дочку.
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