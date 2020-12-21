Вагітна Василіса Фролова захворіла на коронавірус

Понеділок, 21 грудня 2020, 11:17

42-річна телеведуча Василіса Фролова, яка чекає на первістка, захворіла на COVID-19.

Цією неприємною новиною майбутня мама поділилася у своєму Instagram. 

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Публикация от VasyaFrolova 🐾 (@vasyafrolova)

Нагадаємо, у листопаді Василіса оголосила про свою вагітність та розказала, як цей стан її змінив. 

До слова, дружина бізнесмена Василя Хмельницького, Зоя Литвин теж перехворіла на ковід на останніх місяцях вагітності і в листопаді народила дочку. 


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