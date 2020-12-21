Вагітна Василіса Фролова захворіла на коронавірус

42-річна телеведуча Василіса Фролова, яка чекає на первістка, захворіла на COVID-19.

Цією неприємною новиною майбутня мама поділилася у своєму Instagram.

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Нагадаємо, у листопаді Василіса оголосила про свою вагітність та розказала, як цей стан її змінив.

До слова, дружина бізнесмена Василя Хмельницького, Зоя Литвин теж перехворіла на ковід на останніх місяцях вагітності і в листопаді народила дочку.