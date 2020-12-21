Барських у Playboy: Чим більше сексу, тим ширше посмішка

Співак Макс Барських вдруге за цей рік прикрасив обкладинку журналу Playboy.

А ще артист зізнався виданню, скільки сексу йому потрібно для щастя.

"Сексу ніколи не буває багато. Чим більше його, тим посмішка ширше, а сонце світить яскравіше", - заявив Макс, який протягом всієї кар’єри жодного разу не відкривав завісу свого особистого життя.

Щось Макс зовсім не посміхається... І сонця нема :)

Також Макса запитали, чи змінюють людину великі гроші.

"Безумовно наявність грошей як великих можливостей трансформують особистість людини. Але гроші - це лакмусовий папірець: когось вони змінюють на краще, когось вони роблять зліше, в когось вони проявляють дурість, а в когось підкреслюють щедрість", - зауважив Барських.

минулого разу співак розповідав про свій перший мільйон

Вдруге за рік Playboy Russia помістив Макса на обкладинку

Нагадаємо, нещодавно сингл Барських став саундтреком до арт-хаусу на тему ЛГБТ.

Фото Playboy