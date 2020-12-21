Барських у Playboy: Чим більше сексу, тим ширше посмішка
Співак Макс Барських вдруге за цей рік прикрасив обкладинку журналу Playboy.
А ще артист зізнався виданню, скільки сексу йому потрібно для щастя.
"Сексу ніколи не буває багато. Чим більше його, тим посмішка ширше, а сонце світить яскравіше", - заявив Макс, який протягом всієї кар’єри жодного разу не відкривав завісу свого особистого життя.
Також Макса запитали, чи змінюють людину великі гроші.
"Безумовно наявність грошей як великих можливостей трансформують особистість людини. Але гроші - це лакмусовий папірець: когось вони змінюють на краще, когось вони роблять зліше, в когось вони проявляють дурість, а в когось підкреслюють щедрість", - зауважив Барських.
Нагадаємо, нещодавно сингл Барських став саундтреком до арт-хаусу на тему ЛГБТ.
Фото Playboy