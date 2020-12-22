Лорак нагородили премією російського fashion-каналу
Вівторок, 22 грудня 2020, 13:14
Співачка Ані Лорак стала володаркою ще однієї російської нагороди.
Телеканал Fashion-TV визнав її Дівою року.
Фанатські акаунти Кароліни показали, як вона у чорному атласному костюмі та з ланцюгом на шиї отримувала відзнаку з гордою назвою Diva.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
До речі, лише тиждень тому Лорак у золоті хвалилася своїм 13-м Золотим грамофоном.
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії