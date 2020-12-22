Лорак нагородили премією російського fashion-каналу

Співачка Ані Лорак стала володаркою ще однієї російської нагороди.

Телеканал Fashion-TV визнав її Дівою року.

Фанатські акаунти Кароліни показали, як вона у чорному атласному костюмі та з ланцюгом на шиї отримувала відзнаку з гордою назвою Diva.

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Як відомо, концертна програма Лорак теж називається "Діва"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ©Новости, фан-аккаунт AniLorak (@karolina___lifenews___)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

До речі, лише тиждень тому Лорак у золоті хвалилася своїм 13-м Золотим грамофоном.