Актриса Саліванчук оголилася через 4 місяці після пологів та розказала, як схудла

35-річна зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Ганна Саліванчук оголилася на камеру через 4 місяці після других пологів.

За словами актриси, зніматися ню вона зовсім не планувала. Просто у процесі фотографиня, якій Аня дуже довіряє, запропонувала оголитися.

Фото оприлюднив журнал Viva!.

В інтервю виданню Саліванчук розказала, як повертається у форму після народження другого сина.

"Ви не повірите, але поки ніяк. Я дуже сподіваюся незабаром зайнятися спортом, відновити нормальне харчування. Але з двома дітьми вистачає турбот і багато роботи відразу ж після пологів, все це дає про себе знати", - зізналася зірка "Свінгерів".

Наприкінці року Ганна потішила оголенням себе та своїх фанатів

"Схудла сильно, як би смішно не звучало, під час коронавіруса - коли втратила смаки і запахи, просто перестала їсти, не хотіла. І так потрохи почала худнути, шлунок зменшився. Зараз менше їм. Сподіваюся, що незабаром підключу ще спорт", - додала вона.

Ковід допоміг актрисі схуднути

Також Ганна зауважила, що попри ковід, цей рік був для неї щасливий.

"Цей рік для всіх був дуже важкий. Ця жахлива ситуація з ковідом у країні. Багато хворіли, я і моя сім'я теж. Мій батько три тижні був під апаратом, а хворів взагалі шість тижнів. Це було жахливо. Коронавірус підкосив багатьох - в тому числі з карантином, закриттям всіх установ. Але особисто для мене рік був дуже успішним", - запевнила Саліванчук.

"По-перше, тому що я народила Микиту. Це один із найщасливіших моїх років. По-друге, у мене було багато проєктів, роботи і, не дивлячись ні на що, багато нових знайомств", - пояснила актриса.

Що ж до наступного року, то на нього в актриси грандіозні плани.

"Так, я вірю що в новому році у нас народиться дівчинка. Ось така я божевільна мама! А ще хочу будинок. У нас в квартирі є одна кімната для хлопчиків на два ліжка, і потрібна ще окрема для дівчинки. Ми будемо багато працювати, заробляти, купувати будинок і народжувати дівчинку. І всім я бажаю здійснення планів і багато здоров'я!" - зазначила Саліванчук.

У Ганни та її чоловіка Олександра Божкова також є син Гліб

Фото з сайту Viva!