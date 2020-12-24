Добкіна оголила стегна у глянці та заявила, що хоче зібрати "Олімпійський"

Дочка колишнього губернатора Харківщини Михайла Добкіна, Алла Добкіна зізналася, що мріє заспівати на стадіоні.

А ще вона любить, коли маленький синочок підспівує її пісні.

Напередодні новорічних свят Алла знялася для видання Bestin.ua та розказала про творчі плани.

У травні Добкіна випустила свою дебютну пісню і тепер всерйоз вирішила стати співачкою. На запитання, для кого її пісні, Алла сказала:

"Вони для душі. Я хочу, щоб текст і ритм моєї музики чіпляв якомога більше людей. Адже всі ми співаємо душею".

Алла вже уявила себе зіркою

Найбільше зі всіх близьких її наміри стати співачкою підтримала мама.

"Вона завжди надихає мене йти далі", - зазначила Алла і додала, що її дуже надихає син, коли підспівує її пісні, та коханий чоловік.

Серед кумирів свого дитинства Добкіна першою назвала Аллу Борисівну Пугачову.

"Також я росла на Земфірі і Валерії Меладзе. Дуже люблю Світлану Лободу", - додала дівчина.

Своїм найкращим днем Алла вважає народження сина Марка.

"Я почала велику роботу над собою - вокал, хореографія, репетиції. Пишу тексти. Це займає багато часу, але результат буде крутий. Запевняю!", - каже Добкіна про своє нове заняття.

Амбіції в Алли, вочевидь, більші, ніж її співочий талант

На запитання про мрію всього її життя, Алла відповіла:

"Олімпійський", звичайно. Ще хочу побачити гордість в очах моїх батьків, коли я вийду там на сцену".

Фото Bestin.ua