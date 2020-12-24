Добкіна оголила стегна у глянці та заявила, що хоче зібрати "Олімпійський"
Дочка колишнього губернатора Харківщини Михайла Добкіна, Алла Добкіна зізналася, що мріє заспівати на стадіоні.
А ще вона любить, коли маленький синочок підспівує її пісні.
Напередодні новорічних свят Алла знялася для видання Bestin.ua та розказала про творчі плани.
У травні Добкіна випустила свою дебютну пісню і тепер всерйоз вирішила стати співачкою. На запитання, для кого її пісні, Алла сказала:
"Вони для душі. Я хочу, щоб текст і ритм моєї музики чіпляв якомога більше людей. Адже всі ми співаємо душею".
Найбільше зі всіх близьких її наміри стати співачкою підтримала мама.
"Вона завжди надихає мене йти далі", - зазначила Алла і додала, що її дуже надихає син, коли підспівує її пісні, та коханий чоловік.
Серед кумирів свого дитинства Добкіна першою назвала Аллу Борисівну Пугачову.
"Також я росла на Земфірі і Валерії Меладзе. Дуже люблю Світлану Лободу", - додала дівчина.
Своїм найкращим днем Алла вважає народження сина Марка.
"Я почала велику роботу над собою - вокал, хореографія, репетиції. Пишу тексти. Це займає багато часу, але результат буде крутий. Запевняю!", - каже Добкіна про своє нове заняття.
На запитання про мрію всього її життя, Алла відповіла:
"Олімпійський", звичайно. Ще хочу побачити гордість в очах моїх батьків, коли я вийду там на сцену".
Фото Bestin.ua
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