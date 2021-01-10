Мер'єм Узерлі вдруге стала мамою та показала новонароджену доньку

Зірка серіалу "Величне століття", німецька і турецька актора Мер'єм Узерлі 8-го січня народила другу дитину. Як було відомо заздалегідь, це дівчинка.

Першими фото крихітки зірка поділилася в Instagram та розкрила її ім'я.

37-річна Мер'єм удруге стала мамою ФОТО З INSTAGRAM УЗЕРЛІ

"Моя найдорожча Лілі Кої... Лара Джемайма, татко і я дуже щасливі привітати тебе в нашій родині. Для нас велике благословення і щастя те, що ти приєдналася до нас...", - написала породілля.

В акторки тепер є дві донечки

Дівчинці дали ім'я Лілі

Як відомо, Лара Джемайма - старша донька Узерлі, яка вже давно просила в мами сестричку. Імені тата новонародженої Лілі Кої акторка поки не розкриває.

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