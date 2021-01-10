Мер'єм Узерлі вдруге стала мамою та показала новонароджену доньку
10 січня 2021, 11:44
Зірка серіалу "Величне століття", німецька і турецька акторка Мер'єм Узерлі 8-го січня народила другу дитину. Як було відомо заздалегідь, це дівчинка.
Першими фото крихітки зірка поділилася в Instagram та розкрила її ім'я.
"Моя найдорожча Лілі Кої... Лара Джемайма, татко і я дуже щасливі привітати тебе в нашій родині. Для нас велике благословення і щастя те, що ти приєдналася до нас...", - написала породілля.
Як відомо, Лара Джемайма - старша донька Узерлі, яка вже давно просила в мами сестричку. Імені тата новонародженої Лілі Кої акторка поки не розкриває.
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