Юрушева: Відчула на собі, як це – коли тебе люблять тільки заради грошей

Керуюча одним із найвідоміших столичних готелів і дочка одного з найбагатших бізнесменів країни Єлизавета Юрушева розказала про своє ставлення до грошей.

33-річна дружина депутата Олександра Скічка зізналася, що неодноразово відчувала на собі, як це – коли дружать та люблять лише заради грошей.

Одкровеннями Юрушева ділилася у своєму Instsgram.

"Так, я ніколи не потребувала грошей і ніколи цього не приховувала. Знаю, що багато хто мріяв би народитися дочкою багатого тата, але багато хто просто не знають про зворотний бік медалі", - почала Ліза.

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Юрушева підняла тему грошей та пожалілася на те, як вони впливають на людей

"Наприклад, я не раз чула в свою сторону фразу "А, ну зрозуміло, вона ж дочка ...", я на собі відчула, як це, знати і відчувати, що людина спілкується з тобою заради грошей, дружить заради грошей і любить теж тільки заради грошей. Я не один раз бачила, коли чоловік або жінка люблять гроші, а не людину поруч. Це принижує таке сильне почуття як любов❤", - зауважила бізнес-леді.⠀

"Гроші для мене - це свобода дій, в першу чергу. Хочемо ми цього чи ні, але ми живемо в матеріальному світі. Важливо пам'ятати, що гроші - це не єдине "щастя". Так, їх відсутність може зробити тебе нещасним і кинути в пекельні ситуації, особливо якщо на тобі лежить відповідальність не тільки за себе, але і за інших. Але гроші - це всього лише інструмент, а не сенс життя!", - наголосила Юрушева.

Цікаво, чим би Ліза займалася, якби не татові гроші

"На жаль, я часто бачила приклади того, як гроші можуть зіпсувати людину. Складно це приймати, коли ти знав людину зовсім іншою, а врешті вона змінюється просто на твоїх очах. Для мене гроші завжди були лише інструментом. Телевізор і праска ж не змінює внутрішній світ людини, то чому гроші повинні?" - обурюється Єлизавета.⠀

"Гроші - це про свободу. І кожна людина може розпоряджатися цією свободою так, як хоче!", - підсумувала вона.

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