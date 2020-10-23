Каменських у ТаблоID-бліц розповіла про найкращий поцілунок та згадала себе 9-місячною

33-річна співачка Настя Каменських пам'ятає себе ще 9-місячною, боїться акул та любить солодке.

А ще вона не так давно плакала... від щастя.

Про свій найкращий поцілунок, свої страхи та улюблені слова артистка розказала у ТаблоID-бліц.

– У який момент вашого життя ви почувалися найщасливішою?

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– Намагаюся насолоджуватися кожною хвилиною свого життя. Я щаслива, що зі мною мої близькі та рідні. Коли ми разом проводимо час - це найкращі моменти.

– З ким був ваш найкращий поцілунок?

– З моїм чоловіком.

На запитання, як часто вона займається сексом, NK вирішила не відповідати :)

– Можете назвати найбільш ранній спогад про себе?

– Пам’ятаю, як в 9 місяців я вперше пішла. Я трималася за стіну і намагалася дістатися батьків, які сиділи на кухні. Це неймовірно, адже я згадую цей момент так детально, що й досі бачу перед очима радість та емоції моїх батьків.

– Що вас робить дуже нещасною?

– Не зациклююся на негативі. Навіть, якщо щось і засмутило, швидко відпускаю ситуацію.

– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності? І що подобається найбільше?

– Щаслива жінка має знайти гармонію з собою, зі своїм тілом і навколишнім. Цей баланс я віднайшла давно, тому зараз ділюся з прихильницями своїми секретами та рекомендаціями у своєму 30-денному спортивному благодійному інтенсиві.

– Чого найбільше боїтеся?

– Якщо ми говоримо про фобії, то в дитинстві я подивилася фільм "Щелепи", і це мене настільки вразило, що я боялась акул навіть в басейні. Не могла собі пояснити, що їх там немає і бути не може. Але пізніше я зуміла перебороти цей страх. Якщо ми говоримо про страх втрати найрідніших, то це і є найбільший мій страх. Але, на жаль, часом ми не можемо ні на що вплинути. Тому глобально я нічого не боюся.

– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?

– Я вважаю, що всьому свій час і все стається саме так, як повинно. Тому не шкодую ні про що.

– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?

– Я сама.

– Яка ваша найкраща звичка?

– Давно дотримуюся здорового способу життя, тому в мене безліч хороших звичок. Так, наприклад, я намагаюся лягати рано спати, завжди прокидаюся на світанку, займаюся спортом, слідкую та не пропускаю прийоми їжі та вживаю корисні продукти. Звісно, в мене є ще багато корисних звичок у догляді за собою.

Усі прихильники Каменських давно знають її щоденний раціон

– Яке ваше улюблене слово?

– Коли була в Мексиці досить часто використовувала англійські слова "cool", "awesome", поки не вивчила тамтешню популярну фразу "a huevo" (до мети - ред.). Після цього вона мені так сподобалася, що виникла ідея написати пісню.

– Що найгірше вам коли-небудь казали?

– Що мені не вдасться.

– Чим ви зобов’язані вашим батькам?

– Всім своїм життям, любов'ю до музики. Мої батьки працювали в хорі Верьовки, саме тоді я вперше почала стежити за творчими здобутками мами й тата, співала разом із ними пісні й вперше познайомилася з латиноамериканською культурою. Після гастролей у Мексиці тато привіз мені у подарунок сомбреро. Я так захопилася ним, що годинами дивилася на нього й уявляла, як буду колись дорослою виступати на сцені та співати латиноамериканські пісні.

– Ваша guilty pleasure?

– Звучить банально але моя guilty pleasure - це солодощі. Напевне, все почалося ще з дитинства. Пам’ятаю, коли мені було 10-11 років, я ходила на всі гуртки світу, на які можна було записати свою дитину. І батьки слідкували за моїм харчуванням, аби я була у формі, адже я займалася балетом. Та щоразу, коли я йшла до них на роботу, я заходила до кондитерської та купувала лимонне тістечко, яке з’їдала по дорозі, щоб ніхто не дізнався. І це було неймовірно смачно.

– Ваше найбільше розчарування.

– Що життя не вічне, але стараюся на цьому не концентруватися. Хочу встигнути зробити все, що запланувала.

– Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?

– Ні про що не шкодую, тому краще жити теперішнім.

– Коли ви востаннє плакали і чому?

– Плакала від щастя, коли віддавала новим власникам цуценят, яких народила моя Мімі, мій домашній улюбленець. Вони схожі були на ведмежат. Такі красиві та милі. Щоранку доглядала за ними, гралася та годувала. Дуже щаслива, що вони в надійних руках в нових сім'ях.

– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?

– Якби в добі було більше ніж 24 години. Гадаю, можна було б зробити набагато більше.

– Що ви вважаєте вашим найбільшим досягненням?

– Найбільше буде попереду.

– Якою ви хочете залишитись у пам’яті людей?

– Такою, як я зараз є. Хочу аби люди завжди асоціювали мене як позитивну, добру та ту людину, що завжди мотивує.

У мережі Настя завжди позитивна та усміхнена

– Який урок життя ви вважаєте найважливішим?

– Цінувати кожну мить.

– Де б ви хотіли бути прямо зараз?

– На березі Карибського моря. Хочу відчути бурхливі хвилі та тепло гарячого сонця.

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