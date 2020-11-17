Каменських у пікантній позі поміркувала про красу шкіри
Співачка Настя Каменських продовжує власним прикладом мотивувати шанувальників подружитися зі спортом. Для наочності зірка інколи робить це у звабливих вбраннях та пікантних позах.
У своєму Instagram 33-річна дружина Потапа поміркувала про те, як фізична активність впливає на стан шкіри.
"Дівчатка, а ви знали, що спорт покращує нашу шкіру? Так, спорт узагалі чудова річ. І фігуру підтягує, і здоров'я зміцнює. Але до чого тут шкіра?", - написала Настя.
"А ось до чого. Під час тренувань поліпшується кровообіг, отже, клітини шкіри насичуються киснем та необхідними елементами. І за рахунок цього покращується колір шкіри та підвищується її еластичність. Регулярні фізичні навантаження сприяють продукуванню колагену та еластину. А це - головні елементи для краси шкіри, чим їх більше, тим менше старішає, сушиться та розтягується шкіра", - повчила артистка.
Наостанок Каменських вирішила нагадати й про те, що спорт додає людині "гормону радості".
"А щастя та посмішка - це краще за будь-який макіяж!", - підсумувала вона.
Нагадаємо, нещодавно в ТаблоID-бліц Настя розказала про свої найкорисніші звички.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Каменських із голою попою поміркувала про любов до себе
Каменських у самих стрінгах поміркувала про енергетичні хвилі
Каменських у лузі без трусів послухала Всесвіт. ФОТО