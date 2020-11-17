Каменських у пікантній позі поміркувала про красу шкіри

Співачка Настя Каменських продовжує власним прикладом мотивувати шанувальників подружитися зі спортом. Для наочності зірка інколи робить це у звабливих вбраннях та пікантних позах.

У своєму Instagram 33-річна дружина Потапа поміркувала про те, як фізична активність впливає на стан шкіри.

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"Дівчатка, а ви знали, що спорт покращує нашу шкіру? Так, спорт узагалі чудова річ. І фігуру підтягує, і здоров'я зміцнює. Але до чого тут шкіра?", - написала Настя.

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"А ось до чого. Під час тренувань поліпшується кровообіг, отже, клітини шкіри насичуються киснем та необхідними елементами. І за рахунок цього покращується колір шкіри та підвищується її еластичність. Регулярні фізичні навантаження сприяють продукуванню колагену та еластину. А це - головні елементи для краси шкіри, чим їх більше, тим менше старішає, сушиться та розтягується шкіра", - повчила артистка.

Слухайтеся Настю, займайтеся спортом!

Наостанок Каменських вирішила нагадати й про те, що спорт додає людині "гормону радості".

"А щастя та посмішка - це краще за будь-який макіяж!", - підсумувала вона.

Нагадаємо, нещодавно в ТаблоID-бліц Настя розказала про свої найкорисніші звички.

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