Фреймут раптово змінила колір волосся

Найвитонченіша білявка вітчизняного телебачення Оля Фреймут неочікувано змінила колір волосся.

У сторі Instagram телеведуча засвітила себе інакшу та запитала в підписників, чи подобається вона їм у такому вигляді.

На час написання новини більшість відповідей були "ТАК"

Цікаво, як довго протримається Оля у цьому сіро-сивому образі. Адже за всі роки своєї кар'єри вона, здається, ніколи не виходила з образу білявки.

Нагадаємо, нещодавно Фреймут із родиною відпочивала на Мальдівах.