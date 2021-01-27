Фреймут раптово змінила колір волосся

Середа, 27 січня 2021, 12:06

Найвитонченіша білявка вітчизняного телебачення Оля Фреймут неочікувано змінила колір волосся.

У сторі Instagram телеведуча засвітила себе інакшу та запитала в підписників, чи подобається вона їм у такому вигляді.

 
На час написання новини більшість відповідей були "ТАК"

Цікаво, як довго протримається Оля у цьому сіро-сивому образі. Адже за всі роки своєї кар'єри вона, здається, ніколи не виходила з образу білявки. 

Нагадаємо, нещодавно Фреймут із родиною відпочивала на Мальдівах


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