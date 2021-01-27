Фреймут раптово змінила колір волосся
Середа, 27 січня 2021, 12:06
Найвитонченіша білявка вітчизняного телебачення Оля Фреймут неочікувано змінила колір волосся.
У сторі Instagram телеведуча засвітила себе інакшу та запитала в підписників, чи подобається вона їм у такому вигляді.
Цікаво, як довго протримається Оля у цьому сіро-сивому образі. Адже за всі роки своєї кар'єри вона, здається, ніколи не виходила з образу білявки.
Нагадаємо, нещодавно Фреймут із родиною відпочивала на Мальдівах.
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