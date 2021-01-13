Фреймут на Мальдівах показала дощове селфі з чоловіком та мокрих діточок

Цього року обмежений пандемією вибір країн для пляжних канікул поділив зірок на тих, хто обрав Арабські Емірати, і тих, хто полетів на райські Мальдіви чи Балі.

До мальдівського десанту приєдналася і телеведуча Оля Фреймут, яка насолоджується океаном та екзотичними краєвидами разом із молодшими дітьми і чоловіком .

На відміну від багатьох колег, 38-річна тендітна Оля не викладає свої фото в купальнику. Зате показує 4-річного синочка Валерія та 3-річну доньку Євдокію.

Навіть на Мальдівах буває негода

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Оля все частіше показує у мережі своїх молодших дітей

До речі, старша донька Фреймут, Злата Мітчелл відпочиває окремо від мами та вітчима. Дівчина катається з друзями на лижах у Буковелі.

Злата проводить канікули окремо від родини

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