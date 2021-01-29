"Мені все до лиця": Морозюк показалася з синім, рожевим та русявим волоссям
29 січня 2021, 16:29
Ексдружина футболіста Миколи Морозюка Ірина Морозюк постійно демонструє своїм підписникам, що дуже високо оцінює свої зовнішні дані.
І хоч якось Іра казала, що має проблеми через занижену самооцінку, цього ніколи не скажеш, якщо подивишся її Instagram.
Наприклад, блогерка вважає, що їй личить будь-який колір волосся. За допомогою інста-фільтрів вона приміряла різні варіанти і зробила висновок, що їй до лиця все.
Нагадаємо, нещодавно Морозюк у мережі пояснювала, чому ексчоловік досі її утримує.
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