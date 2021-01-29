"Мені все до лиця": Морозюк показалася з синім, рожевим та русявим волоссям

Ексдружина футболіста Миколи Морозюка Ірина Морозюк постійно демонструє своїм підписникам, що дуже високо оцінює свої зовнішні дані.

І хоч якось Іра казала, що має проблеми через занижену самооцінку, цього ніколи не скажеш, якщо подивишся її Instagram.

Наприклад, блогерка вважає, що їй личить будь-який колір волосся. За допомогою інста-фільтрів вона приміряла різні варіанти і зробила висновок, що їй до лиця все.

З русявим Іра виглядає досить природно

З блакитним - наче Мальвіна

"Ви теж гадаєте, що мені личать усі кольори?", - "скромно" запитала Морозюк

Рожеве волосся Ірина справді носила, але недовго

Нагадаємо, нещодавно Морозюк у мережі пояснювала, чому ексчоловік досі її утримує.