"Мені все до лиця": Морозюк показалася з синім, рожевим та русявим волоссям

П'ятниця, 29 січня 2021, 16:29

Ексдружина футболіста Миколи Морозюка Ірина Морозюк постійно демонструє своїм підписникам, що дуже високо оцінює свої зовнішні дані.

І хоч якось Іра казала, що має проблеми через занижену самооцінку, цього ніколи не скажеш, якщо подивишся її Instagram.

Наприклад, блогерка вважає, що їй личить будь-який колір волосся. За допомогою інста-фільтрів вона приміряла різні варіанти і зробила висновок, що їй до лиця все. 

 
З русявим Іра виглядає досить природно 
 
З блакитним - наче Мальвіна 
 
"Ви теж гадаєте, що мені личать усі кольори?", - "скромно" запитала Морозюк
 
Рожеве волосся Ірина справді носила, але недовго 

Нагадаємо, нещодавно Морозюк у мережі пояснювала, чому ексчоловік досі її утримує


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів