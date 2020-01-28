Морозюк у самих трусиках пожалілася на занижену самооцінку
Дружина футболіста Миколи Морозюка, Ірина Морозюк продовжує свою рубрику "срані поради", і в новому випуску вона несподівано підняла тему заниженої самооцінки.
Важко уявити, але психолог Іри виявив у неї саме таку. Тож Морозюк вирішила розказати, як же ж навчитися любити себе.
"Давайте поговоримо про самооцінку? Нещодавно почала працювати з психологом і шалено цьому рада. Як виявилося, у мене занижена самооцінка. І ви знаєте, що з такою проблемою живе дуже велика частина населення", - заявила любителька виставляти себе у мережі зі всіх боків.
"Любити себе дуже складно, але дуже потрібно! Багато з нас, в тому числі і я, помиляються, наскільки це важливо. Тому що єдина людина, яка буде з вами до кінця життя - це ти сам. Тому кожному треба працювати над самооцінкою і позбавлятися комплексів. І тільки коли ви перестанете потребувати чиєїсь любові і підтримки, ви по-справжньому себе полюбите і цінуватимете", - наголосила Морозюк.
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