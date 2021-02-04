Боса Брежнєва у чоловічому костюмі показала язик з нагоди 39-річчя
Четвер, 4 лютого 2021, 10:12
Співачці Вірі Брежнєві 3-го лютого виповнилося 39 років. Свій новий рік вона зустріла в ідеальному настрої та стані.
Про це іменинниця написала у своєму Instagram та показала нові фото себе щасливої та пустотливої.
"Зустрічаю свої 39 у кращому стані, в ідеальному настрої, з прекрасними людьми. Завтра буду відповідати на всі повідомлення, а сьогодні насолоджуюся кожною миттю", - зазначила Віра.
До речі, не так давно Брежнєва вперше знялася для глянцю з обома доньками.
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