Боса Брежнєва у чоловічому костюмі показала язик з нагоди 39-річчя

4 лютого 2021, 10:12

Співачці Вірі Брежнєві 3-го лютого виповнилося 39 років. Свій новий рік вона зустріла в ідеальному настрої та стані.

Про це іменинниця написала у своєму Instagram та показала нові фото себе щасливої та пустотливої.

"Зустрічаю свої 39 у кращому стані, в ідеальному настрої, з прекрасними людьми. Завтра буду відповідати на всі повідомлення, а сьогодні насолоджуюся кожною миттю", - зазначила Віра.

 
Свій 40-й рік Брежнєва почала без фірмової родимки біля губ

 
Та в ідеальному настрої
 
 

До речі, не так давно Брежнєва вперше знялася для глянцю з обома доньками.


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