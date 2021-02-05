Дочка Фукса в Києві потусила з жінкою Кацуби. ОНОВЛЕНО
Донька харківського бізнесмена Павла Фукса, Анастасія, яка зараз живе у Москві, раптом прилетіла до Києва.
У столиці дівчина зустрілася з начебто колишньою дружиною ексзаступника голови "Нафтогазу" Олександра Кацуби, Тетяною Гузенко.
Цікаво, що про розлучення з Тетяною повідомив сам Олександр Кацуба у коментарі ТаблоID піся виходу даної публікації. При цьому обидва продовжують викладати фото разом.
Як відомо, влітку 2014-го Кацуба-молодший відгуляв розкішне весілля під Парижем.
Після зустрічі з Фукс Гузенко зустрілася зі Славою Камінською, яка, за чутками, має роман зі старшим Кацубою, Сергієм.
А потім, судячи зо всього, вечеряли з Аллою Добкіною та її чоловіком. Між іншим, з Добкіною Кацуба дружить дуже давно.
Нагадаємо, у червні 2016-го року Кацубу заарештували на 2 місяці за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення за статтями 255 (створення злочинної організації) і 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу. У березні 2017-го він вийшов із СІЗО.