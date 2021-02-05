Дочка Фукса в Києві потусила з дружиною Кацуби. ФОТО

П'ятниця, 5 лютого 2021, 15:00

Донька харківського бізнесмена Павла Фукса, Анастасія, яка зараз живе у Москві, раптом прилетіла до Києва.

У столиці дівчина зустрілася з дружиною ексзаступника голови "Нафтогазу" Олександра Кацуби, Тетяною Гузенко, яка, судячи зо всього, прилетіла з Іспанії.

Дівчата сходили до одного з найпафосніших ресторанів Києва та виклала кілька фото звідти.

 
Подружки навіть вдяглися в однакових кольорах 
 
Схоже, до Києва Настя прилетіла з Москви, а Тетяна з Барселони
 
Кілька років тому Таня була білявкою
 
Тетяна зупинилася у готелі Єлизавети Юрушевої та влаштувала там собі фотосесію 

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Фукс хвалилася своїм лакшері-відпочинком в Дубаї. 


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