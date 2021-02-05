Донька харківського бізнесмена Павла Фукса, Анастасія, яка зараз живе у Москві, раптом прилетіла до Києва.

У столиці дівчина зустрілася з дружиною ексзаступника голови "Нафтогазу" Олександра Кацуби, Тетяною Гузенко, яка, судячи зо всього, прилетіла з Іспанії.

Дівчата сходили до одного з найпафосніших ресторанів Києва та виклала кілька фото звідти.

Подружки навіть вдяглися в однакових кольорах

Схоже, до Києва Настя прилетіла з Москви, а Тетяна з Барселони

Кілька років тому Таня була білявкою

Тетяна зупинилася у готелі Єлизавети Юрушевої та влаштувала там собі фотосесію

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Фукс хвалилася своїм лакшері-відпочинком в Дубаї.