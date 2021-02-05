Дочка Фукса в Києві потусила з дружиною Кацуби. ФОТО
П'ятниця, 5 лютого 2021, 15:00
Донька харківського бізнесмена Павла Фукса, Анастасія, яка зараз живе у Москві, раптом прилетіла до Києва.
У столиці дівчина зустрілася з дружиною ексзаступника голови "Нафтогазу" Олександра Кацуби, Тетяною Гузенко, яка, судячи зо всього, прилетіла з Іспанії.
Дівчата сходили до одного з найпафосніших ресторанів Києва та виклала кілька фото звідти.
Нагадаємо, нещодавно Анастасія Фукс хвалилася своїм лакшері-відпочинком в Дубаї.
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