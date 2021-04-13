Багатодітна Приходько вперше показала свого улюбленого чоловічка

Співачка Анастасія Приходько вирішила розвінчати всі сумніви щодо своїх третіх пологів та показала новонародженого малюка у мережі.

Щоправда, Настя не уточнила стать дитини, але у коментарях пишуть, що це хлопчик.

"Розвінчаю міфи❤️ Уже народила 🙌 Ось він - мамин улюблений чоловічок", - написала багатодітна матуся.

Приходько повідомила про народження третьої дитини вже через якийсь час після пологів

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Личко малюка Настя не показувала і ім'я не оголошувала

Нагадаємо, у Приходько з чоловіком є спільний син Гордій. Також Настя має дочку Нану від попередніх стосунків.