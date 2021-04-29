10 років у шлюбі: принц Вільям та Кейт Міддлтон попозували для романтичних ФОТО
29-го квітня 2011-го року британський принц Вільям одружився з Кетрін Міддлтон. Із нагоди свого "ювілею" голуб'ята Кембриджські поділилися двома романтичними фото.
Пару знімали коло Кенсингтонського палацу.
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Як пише Vogue, Кейт позувала у легкій сукні від Ghost.
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Цікава деталь: у листопаді 2010-го, коли вони з Вільямом оголошували про свої заручини, майбутня герцогиня була вбрана у синє, і синьо-блакитний фемілі-лук подружжя обрало для фото на річницю.
10 years ❤️🥺 pic.twitter.com/OfW1MTGGpq— penelope 📖💛 (@cambridgemoment) November 16, 2020
Як відомо, пропозиції руки та серця від принца Міддлтон довелося ждати майже 10 років, через що преса навіть приліпила їй уїдливе прізвисько "Waity Katie" - "чекалка".
Нагадаємо, десять років тому до вівтаря у Вестмінстерському абатстві Кетрін ішла в сукні від Alexander McQueen. Дружкою була її молодша сестра Піппа, а боярином Вільяма - принц Гаррі.
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