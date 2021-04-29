10 років у шлюбі: принц Вільям та Кейт Міддлтон попозували для романтичних ФОТО

29-го квітня 2011-го року британський принц Вільям одружився з Кетрін Міддлтон. Із нагоди свого "ювілею" голуб'ята Кембриджські поділилися двома романтичними фото.

Пару знімали коло Кенсингтонського палацу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Як пише Vogue, Кейт позувала у легкій сукні від Ghost.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Цікава деталь: у листопаді 2010-го, коли вони з Вільямом оголошували про свої заручини, майбутня герцогиня була вбрана у синє, і синьо-блакитний фемілі-лук подружжя обрало для фото на річницю.

Як відомо, пропозиції руки та серця від принца Міддлтон довелося ждати майже 10 років, через що преса навіть приліпила їй уїдливе прізвисько "Waity Katie" - "чекалка".

Нагадаємо, десять років тому до вівтаря у Вестмінстерському абатстві Кетрін ішла в сукні від Alexander McQueen. Дружкою була її молодша сестра Піппа, а боярином Вільяма - принц Гаррі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

У мережі милуються архівним ВІДЕО з випускного принца Вільяма та Кейт Міддлтон

"Старомодний шлюб": інсайдер розповів про стосунки принца Вільяма та Кейт