"Старомодний шлюб": інсайдер розповів про стосунки принца Вільяма та Кейт

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон нещодавно наполохали своїх фанів дивною поведінкою перед камерами, давши привід запідозрити, що між ними якийсь конфлікт.

Та інсайдер, наближений до подружжя, запевняє, що загрози для шлюбу майбутніх короля та королеви нема. Він міцний, хоча й "старомодний".

Про це друг пари розповів виданню People.

View this post on Instagram A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Nov 18, 2019 at 1:06pm PST

"Вони дбають одне про одного, але по-різному. Хтось може сказати, що це старомодний шлюб, але це, здається, спрацьовує. У них різні ролі, але вони тримаються разом, як команда", - зазначило джерело.

Реклама:

Під час їхніх появ на публічних заходах Кетрін своїм спокоєм врівноважує поривчастість Вільяма, вважає співрозмовник видання.

View this post on Instagram A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Mar 6, 2019 at 10:01am PST

Ось чому британське МЗС любить відправляти подружжя, яке справляє хороше враження, в закордонні тури. На 2020-му році на герцога та герцогиню Кембриджських чекають щонайменше дві далекі поїздки.

View this post on Instagram A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal) on Dec 4, 2018 at 9:44am PST

До слова, днями родина приїжджала на традиційний різдвяний обід до Букінгемського палацу, пише TMZ.

І Вільям із Кейт, які рік тому прибули з дітьми одним автом, цього року чомусь розділилися. Принц привіз 6-річного Джорджа, причому посадив малого на переднє пасажирське сидіння, через що отримав шквал критики в мережі. Кетрін теж приїхала сама за кермом, разом із Шарлоттою та Луї.

Нагадаємо, спокійна і стримана Кетрін інколи все ж втрачає самообладання і гримає на дітей.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Принц Вільям, Кейт, діти і мотоцикл: оприлюднено різдвяну листівку палацу. ФОТО

У мережі милуються архівним ВІДЕО з випускного принца Вільяма та Кейт Міддлтон

Юні тусовщики: оприлюднено архівні ФОТО п'яненьких принца Вільяма й Кейт