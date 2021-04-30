Почувалася нікчемою: Огнєвіч зі сльозами на очах пожалілася на критику ексбойфренда
П'ятниця, 30 квітня 2021, 12:34
Співачка Злата Огнєвіч розказала, чому вирішила піти на шоу "Холостячку".
У відео-візитці до програми артистка згадала своїх колишніх бойфрендів, з якими не склалися стосунки, та заявила, що більше не хоче страждати.
"Я сказала собі, що більше не страждатиму. Я не хочу більше розчинятися у стосунках. Я хочу розвиватися поруч із коханим", - наголосила Злата.
Зокрема, Огнєвіч розповіла, як ексбойфренд, котрого вона дуже кохала, почав критикувати її стиль, казав, що треба підкачати животик, а потім просто зник на місяць.
"Я тоді почувалася нікчемою", - зізналася артистка і не стримала сліз.
Огнєвіч розказала, що у чоловіках, перш за все, її приваблюють інтелект і почуття гумору, щоби було, про що разом посміятися.
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Відео "СТБ" з Instagram
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