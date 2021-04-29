Інтригу розкрито: стало відоме ім'я нової "Холостячки"

Після закінчення першого сезону телешоу "Холостячка", в якому своє кохання знайшла актриса Ксенія Мішина, у мережі почали обговорювати наступну претендентку на участь.

Леся Нікітюк та Ганна Різатдінова були серед лідерок, але жодна з них не пішла на шоу.

Нарешті стало відомо, за чиє серце боротимуться чоловіки у другому сезоні. Новою "Холостячкою" буде співачка Злата Огнєвіч.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)