Інтригу розкрито: стало відоме ім'я нової "Холостячки"
Четвер, 29 квітня 2021, 20:31
Після закінчення першого сезону телешоу "Холостячка", в якому своє кохання знайшла актриса Ксенія Мішина, у мережі почали обговорювати наступну претендентку на участь.
Леся Нікітюк та Ганна Різатдінова були серед лідерок, але жодна з них не пішла на шоу.
Нарешті стало відомо, за чиє серце боротимуться чоловіки у другому сезоні. Новою "Холостячкою" буде співачка Злата Огнєвіч.
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