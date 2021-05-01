Доярка Надя: Савченко показала, що зараз поробляє
Субота, 1 травня 2021, 13:46
Колишня льотчиця і депутатка Надія Савченко вирішила вгамувати інтерес своїх фанатів та показала, чим зараз займається.
У своєму Facebook Надя виклала кілька фото, на яких вона порається з худобою, у теплицях та навіть підмітає вулицю.
"Люди часто запитують, що Надія Савченко робить зараз? Просто живу. Коли є час і можливість - допомагаю добрим людям", - коротко написала ексдепутатка.
Нагадамо, колишній депутат Михайло Гаврилюк торік працював таксистом.
Фото з Facebook
powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії