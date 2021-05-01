Доярка Надя: Савченко показала, що зараз поробляє

Колишня льотчиця і депутатка Надія Савченко вирішила вгамувати інтерес своїх фанатів та показала, чим зараз займається.

У своєму Facebook Надя виклала кілька фото, на яких вона порається з худобою, у теплицях та навіть підмітає вулицю.

"Люди часто запитують, що Надія Савченко робить зараз? Просто живу. Коли є час і можливість - допомагаю добрим людям", - коротко написала ексдепутатка.

Савченко не цурається будь-якої роботи

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Надя не уточнила, чиє це господарство, і чи працює вона за гроші

Де цей будинок - Надя теж на вказувала

Нагадамо, колишній депутат Михайло Гаврилюк торік працював таксистом.

Фото з Facebook