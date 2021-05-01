Доярка Надя: Савченко показала, що зараз поробляє

Субота, 1 травня 2021, 13:46

Колишня льотчиця і депутатка Надія Савченко вирішила вгамувати інтерес своїх фанатів та показала, чим зараз займається. 

У своєму Facebook Надя виклала кілька фото, на яких вона порається з худобою, у теплицях та навіть підмітає вулицю. 

"Люди часто запитують, що Надія Савченко робить зараз? Просто живу. Коли є час і можливість - допомагаю добрим людям", - коротко написала ексдепутатка. 

 
Савченко не цурається будь-якої роботи 
 
Надя не уточнила, чиє це господарство, і чи працює вона за гроші
 
 
Де цей будинок - Надя теж на вказувала 
 
 
А як же купання в сукнях, Надю? 

Нагадамо, колишній депутат Михайло Гаврилюк торік працював таксистом

Фото з Facebook 


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