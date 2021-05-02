Викапана прабабуся: принцесі Шарлотті виповнилося 6, і Кейт зробила її ФОТО

Принцеса Шарлотта Елізабет Діана Кембриджська (а вдома просто Лотті) 2-го травня святкує свій шостий день народження.

Як і щороку, палац оприлюднив фото іменинниці, зроблене її мамою Кейт Міддлтон.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

За лічені години святковий допис в Instagram королівської родини набрав під пів мільйона вподобань. А у коментарях багато хто звернув увагу на те, що мала стає дедалі подібнішою до своєї прабабуні Єлизавети ІІ.

Нижче на фото - Элизавета з батьками та сестрою Маргарет у 1937-му.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

Нагадаємо, нещодавно в мережі помітили одну дуже милу звичку Шарлотти, яку вона успадкувала від Кейт.

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