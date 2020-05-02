Принцесі Шарлотті 5 років: милі фото і смішні історії про іменинницю

2-го травня свій день народження святкує донька британського принца Вільяма та Кейт Міддлтон, Шарлотта Елізабет Діана. Дівчинці виповнилося п'ять років.

Малу, яка стоїть четвертою в черзі до трону, вітають в офіційному Instagram-акаунті палацу.

Як і зазвичай, фото дочки зробила Кейт. На них маленька принцеса допомагає пакувати та доставляти продукти для самотніх пенсіонерів-сусідів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 1 Май 2020 в 2:30 PDT

Уперше ж Лотті, як її кличуть удома, світ побачив уже через кілька годин після її народження в 2015-му. За 5 років, що минули відтоді, стало зрозуміло, що правнучка королеви росте дуже кумедним, пустотливим дівчам із сильним характером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 2 Май 2020 в 1:00 PDT

Наприклад, крихітка не лякається камер і не соромиться репортерів, може навіть висказати їм своє "фе". А інколи Лотті не стримується й показує язика. Між іншим, так свого часу робив і її дядечко Гаррі.

Прабабині гени даються взнаки: юна принцеса вже командує іншими дітлахами. Схоже, Шарлотті, як, мабуть, більшості дівчаток її віку, подобаються єдинороги. Принаймні саме цю іграшку вона причепила до свого наплічника, коли вперше пішла до школи.

Іноді заплітати Лотті доводиться принцу Вільяму, і він каже, що це просто "кошмар".

Нагадаємо, личком мала дуже схожа на племінницю покійної принцеси Діани, леді Кітті Спенсер.

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