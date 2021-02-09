Доньки-матері: у Кейт Міддлтон та 5-річної Шарлотти помітили однакову милу звичку. ВІДЕО

Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон та їхня донька Шарлотта мимоволі стали зірками TikTok. Маму та 5-річну малу підловили на однаковому жесті, і це дуже зворушило мережу.

Виявляється, і Кетрін, і Шарлотта, коли нервуються, машинально торкаються свого забраного в хвіст волосся. Про це пише Hello!.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Duchess Catherine Of Cambridge (@dofcambridge)

У Міддлтон цей рух помітили днями, коли вона дистанційно спілкувалася з британськими вчителями. В Шарлотти - в 2019-му році, коли дівчинку вперше вели до школи.

Нагадаємо, Шарлотта від своєї прабабці-королеви успадкувала сильну вдачу. Вона вміє організовувати дітей довкола і не губиться перед репортерами.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Не слабачка": американський глянець розказав про повсякденне життя Міддлтон

Наче дві краплі води: у мережі вражені схожістю принцеси Шарлотти з племінницею Діани

Сімейний вихід: принц Вільям, Кейт та діти засвітилися на червоній доріжці