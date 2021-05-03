Огнєвіч здивувала сусідів справжнім виглядом свого волосся. ФОТО
3 травня 2021, 09:44
Співачка Злата Огнєвіч продовжує дивувати своїх фанатів.
Нещодавно вона оголосила, що стала новою "Холостячкою", а тепер показала, як насправді виглядає її волосся без жодних втручань і засобів.
Виявляється, Злата кучерява. Але весь час вирівнює свої натуральні локони.
"Я сьогодні здивувала всіх своїх сусідів в районі своїм справжнім волоссям", - сказала Огнєвіч у сторі та виклала кілька фото.
Нагадаємо, нещодавно своїм натуральним волоссям ошелешила Аня Седокова.
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