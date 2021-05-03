Огнєвіч здивувала сусідів справжнім виглядом свого волосся. ФОТО

Співачка Злата Огнєвіч продовжує дивувати своїх фанатів.

Нещодавно вона оголосила, що стала новою "Холостячкою", а тепер показала, як насправді виглядає її волосся без жодних втручань і засобів.

Виявляється, Злата кучерява. Але весь час вирівнює свої натуральні локони.

"Я сьогодні здивувала всіх своїх сусідів в районі своїм справжнім волоссям", - сказала Огнєвіч у сторі та виклала кілька фото.

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Хто б міг подумати, що Злата насправді кучерява

"Як гадаєте, може, походити поки так?", - запитала співачка своїх підписників

Нагадаємо, нещодавно своїм натуральним волоссям ошелешила Аня Седокова.