"Мало не втратила тебе": Тодоренко повідомила про операцію Топалова та показала фото з лікарні

Телеведуча Регіна Тодоренко повідомила, що її чоловік, співак Влад Топалов переніс операцію, яка, вочевидь, минула з ускладненнями.

Зірка не стала конкретизувати, що саме сталося з 35-річним артистом, але зізналася, що "мало не втратила" його.

Зворушливий допис та фото з коханим на лікарняному ліжку Регіна розмістила в Instagram.

Чому Владові знадобилася операція, Регіна поки не розказує

Вона закликала всіх берегти те, що ми маємо сьогодні.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна і Влад одружилися восени 2018-го року, коли зірка чекала на первістка. А пишне італійське весілля зіграли вже після народження сина Майкла.

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