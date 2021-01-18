"Нарешті задоволена фігурою": Тодоренко в купальнику похвалилася своїм "горіхом"
18 січня 2021, 10:55
Телеведуча Регіна Тодоренко показала фігуру, якою нарешті задоволена.
Після участі у російському телешоу, де вона каталася на льоду, Регіна отримала форми, яких у неї ніколи не було раніше.
Фото в купальнику Тодоренко зробила на Балі, де відпочиває з сином і чоловіком.
А ще Тодоренко з Топаловим зробили таке саме фото у водоспаді, як нещодавно показували Дорофєєва і Дантес.
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До речі, нещодавно Регіна пояснювала фанатам, куди "зникли її цицьки".
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