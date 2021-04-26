Вчителька-стайл: Тимошенко вигуляла в Раду нову зачіску

26 квітня 2021, 14:02

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко знову засвітила нову зачіску.

Кокетливі локони депутатка змінила на строгу зачесану гулю, з якою прийшла в Раду.

У своєму Instagram Тимошенко виклала чорно-біле фото та написала: "Коли фото точно передає настрій…".

 
Тимошенко змінює стратегію?

 
У далекому 2014-му Юля вже ходила з подібною зачіскою
 

Ще кілька днів тому Юлія Володимирівна їздила на Київщину з хвилястою зачіскою.

 
Так Юля виглядала з листопада минулого року

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