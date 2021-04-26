Вчителька-стайл: Тимошенко вигуляла в Раду нову зачіску
26 квітня 2021, 14:02
Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко знову засвітила нову зачіску.
Кокетливі локони депутатка змінила на строгу зачесану гулю, з якою прийшла в Раду.
У своєму Instagram Тимошенко виклала чорно-біле фото та написала: "Коли фото точно передає настрій…".
Ще кілька днів тому Юлія Володимирівна їздила на Київщину з хвилястою зачіскою.
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