Вчителька-стайл: Тимошенко вигуляла в Раду нову зачіску

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко знову засвітила нову зачіску.

Кокетливі локони депутатка змінила на строгу зачесану гулю, з якою прийшла в Раду.

У своєму Instagram Тимошенко виклала чорно-біле фото та написала: "Коли фото точно передає настрій…".

Тимошенко змінює стратегію?

Ще кілька днів тому Юлія Володимирівна їздила на Київщину з хвилястою зачіскою.

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