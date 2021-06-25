Пятов зворушливо привітав дружину з 16-ою річницею: Ти покохала простого парубка

Капітан та воротар збірної України з футболу Андрій Пятов і його дружина Юлія відзначили 16-ту річницю свого шлюбу та привітали одне одного в мережі.

36-річний Андрій зворушливо подякував своїй коханій, але трохи заплутався в цифрах, а вона поділилася спогадами про їхнє весілля.

Пятови відсвяткували 16-річчя шлюбу

"Ми познайомилися (розкажемо, де і коли?) та одразу зрозуміли, що створені одне для одного. З річницею нас, Кохана! Ти покохала простого парубка, котрий без тебе не став би тим, ким є зараз. А я з першого дня і досі захоплююся тобою, твоєю красою, почуттям гумору та мудрістю. Спасиюі тобі за нас та нашу велику та міцну сім'ю. 16 років разом", - написав спортсмен.

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Юлія ж у коментарях не втрималася від невеличкого уточнення.

"16 років минуло, відколи нас на стадіоні "Ворскла" вітав (тренер) В.В. Носов! Від того моменту, коли ми, молоді, але дуже рідні та закохані, стали на рушник, який я сама носами вишивала... Від того моменту, коли гості задовбали нас своїм ГІІІІРКО😆(з багатьма ми досі дружимо). А через місяць після цього я чекала на тебе з тренування, тремтячими руками затиснувши тест із двома смужками, щоби сказати тобі - ти станеш батьком, і нас тепер троє...", - пригадала жінка.

В Андрія з Юлею четверо дітей

Свій весільний рушник Пятова вишивала сама!

Нагадаємо, Юлія Пятова та інші дружини футболістів літали підтримувати їх до Бухаресту.

Фото з Instagram Пятова та Пятової

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