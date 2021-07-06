"Мрії здійснилися": 51-річна Гвен Стефані оголосила про заміжжя та показала весільні ФОТО
Американська співачка Гвен Стефані та кантрі-виконавець Блейк Шелтон стали подружжям. Весілля зіркової пари відбулося 3-го липня.
51-річна артистка офіційно оголосила радісну новину в Instagram та показала себе в сукнях нареченої. Обидві - для церемонії та для вечірки - були від Vera Wang.
"Мрії здійснилися", - написала Гвен у Instagram.
Як повідомляє Elle, весілля зіграли на ранчо Шелтона в Оклахомі.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, і для Стефані, і для Шелтона це другий шлюб.
Подейкували, Блейк кликав кохану заміж іще кілька років тому, але навіть обручка від Tiffany" за 1,2 мільйона доларів тоді не переконала Гвен відповісти "так", адже вона не була впевнена, як позначиться її заміжжя на трьох синах. Заручилися артисти у 2020-му.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Гвен Стефані про розлучення: Життя вибухнуло мені в лице
powered by lun.ua