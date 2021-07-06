"Мрії здійснилися": 51-річна Гвен Стефані оголосила про заміжжя та показала весільні ФОТО

Американська співачка Гвен Стефані та кантрі-виконавець Блейк Шелтон стали подружжям. Весілля зіркової пари відбулося 3-го липня.

51-річна артистка офіційно оголосила радісну новину в Instagram та показала себе в сукнях нареченої. Обидві - для церемонії та для вечірки - були від Vera Wang.

"Мрії здійснилися", - написала Гвен у Instagram.

45-річний Шелтон та 51-річна Стефані нарешті побралися фото з instagram стефані

Як повідомляє Elle, весілля зіграли на ранчо Шелтона в Оклахомі.

Пара зустрічалася близько шести років

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Нагадаємо, і для Стефані, і для Шелтона це другий шлюб.

Подейкували, Блейк кликав кохану заміж іще кілька років тому, але навіть обручка від Tiffany" за 1,2 мільйона доларів тоді не переконала Гвен відповісти "так", адже вона не була впевнена, як позначиться її заміжжя на трьох синах. Заручилися артисти у 2020-му.

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