Різатдінова в Туреччині показалася у бікіні "без фільтрів і мейку"
Четвер, 15 липня 2021, 13:33
Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова нарешті дісталася турецького пляжу і змогла показатися в купальнику.
Аня попозувала у коричневому бікіні та виклала фото в Instagram з уточненням "без фільтрів і мейку".
Нагадаємо, ще в січні Аня замислювалася про участь у другому сезоні телешоу "Холостячка", але врешті на нього пішла Злата Огнєвіч.
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