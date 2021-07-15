Різатдінова в Туреччині показалася у бікіні "без фільтрів і мейку"

Четвер, 15 липня 2021, 13:33

Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова нарешті дісталася турецького пляжу і змогла показатися в купальнику.

Аня попозувала у коричневому бікіні та виклала фото в Instagram з уточненням "без фільтрів і мейку".

 
До речі, у травні Аня позувала в Єгипті у смарагдовому бікіні
фото з instagram 
 
Взимку Різатдінова зробила пластику живота, бо мала пупкову грижу 

Нагадаємо, ще в січні Аня замислювалася про участь у другому сезоні телешоу "Холостячка", але врешті на нього пішла Злата Огнєвіч


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