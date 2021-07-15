Різатдінова в Туреччині показалася у бікіні "без фільтрів і мейку"

Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова нарешті дісталася турецького пляжу і змогла показатися в купальнику.

Аня попозувала у коричневому бікіні та виклала фото в Instagram з уточненням "без фільтрів і мейку".

Взимку Різатдінова зробила пластику живота , бо мала пупкову грижу

Нагадаємо, ще в січні Аня замислювалася про участь у другому сезоні телешоу "Холостячка", але врешті на нього пішла Злата Огнєвіч.