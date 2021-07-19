Кличко на своє 50-річчя посвітив голим торсом і стрибнув із парашутом. ВІДЕО

19 липня 2021, 09:11

19-го липня меру Києва, колишньому боксеру Віталію Кличку виповнилося 50 років. 

І з цієї нагоди він запостив фото з оголеним торсом та гирями в Instagram та Facebook.

"Друзі! Перші 50 раундів вистояв! Далі буде…", - написав мер-ювіляр.

 
Кличко у 50-й день народження згадав спортивне минуле
фото з facebook
 

А ще Кличко зробив собі на ювілей особливий подарунок. Мер-спортсмен стрибнув із парашутом та показав, як це було.

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Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

Нагадаємо, нещодавно Кличко підірвав мережу, заспівавши разом з відомим блогером.


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