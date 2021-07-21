Цибульська розказала, навіщо їй у райдері два фалоімітатори та рожеві коти
Телеведуча і співачка Оля Цибульська вважає себе сексуальною на 100 відсотків і мріє до 40-ка років отримати власний літак.
А на прохання описати себе трьома словами на літеру К, відповіла: "Киця, курочка, кохана".
Про це та інше Оля говорила з Олександрою Кучеренко у програмі "33 за 3".
Якось у свій райдер Цибульська вписала два фалоімітатори та рожевих котів. Як зізналася співачка, вона просто хотіла переконатися, що організатори ніколи не читають вимоги артистів.
На прохання оцінити себе як співачку за 10-бальною шкалою, Оля сказала:
"10 з 10, я полюбила себе і прийняла".
Найсексуальнішою частиною чоловічого тіла Цибульська назвала дупцю.
А якби Оля взнала, що завтра настане кінець світу, вона б зайнялася коханням, провела якомога більше часу з сином та батьками.
"Кайфувати від кожного моменту і не думати, що скажуть люди", - так описала Цибульська свою місію.