Цибульська розказала, навіщо їй у райдері два фалоімітатори та рожеві коти

Телеведуча і співачка Оля Цибульська вважає себе сексуальною на 100 відсотків і мріє до 40-ка років отримати власний літак.

А на прохання описати себе трьома словами на літеру К, відповіла: "Киця, курочка, кохана".

Про це та інше Оля говорила з Олександрою Кучеренко у програмі "33 за 3".

Якось у свій райдер Цибульська вписала два фалоімітатори та рожевих котів. Як зізналася співачка, вона просто хотіла переконатися, що організатори ніколи не читають вимоги артистів.

Цибульська вважає себе більше співачкою, ніж ведучою фото з instagram цибульської

На прохання оцінити себе як співачку за 10-бальною шкалою, Оля сказала:

"10 з 10, я полюбила себе і прийняла".

Найсексуальнішою частиною чоловічого тіла Цибульська назвала дупцю.

Оля, як відомо, ще минулої весни скинула 12 кіло , і зараз тримається у вазі 56-58

А якби Оля взнала, що завтра настане кінець світу, вона б зайнялася коханням, провела якомога більше часу з сином та батьками.

"Кайфувати від кожного моменту і не думати, що скажуть люди", - так описала Цибульська свою місію.