Цибульська розказала, навіщо їй у райдері два фалоімітатори та рожеві коти

Телеведуча і співачка Оля Цибульська вважає себе сексуальною на 100 відсотків і мріє до 40-ка років отримати власний літак.

А на прохання описати себе трьома словами на літеру К, відповіла: "Киця, курочка, кохана".

Про це та інше Оля говорила з Олександрою Кучеренко у програмі "33 за 3".

Якось у свій райдер Цибульська вписала два фалоімітатори та рожевих котів. Як зізналася співачка, вона просто хотіла переконатися, що організатори ніколи не читають вимоги артистів.

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Цибульська вважає себе більше співачкою, ніж ведучою фото з instagram цибульської

На прохання оцінити себе як співачку за 10-бальною шкалою, Оля сказала:

"10 з 10, я полюбила себе і прийняла".

Найсексуальнішою частиною чоловічого тіла Цибульська назвала дупцю.

Оля, як відомо, ще минулої весни скинула 12 кіло , і зараз тримається у вазі 56-58

А якби Оля взнала, що завтра настане кінець світу, вона б зайнялася коханням, провела якомога більше часу з сином та батьками.

"Кайфувати від кожного моменту і не думати, що скажуть люди", - так описала Цибульська свою місію.