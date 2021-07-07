На власному досвіді: Цибульська дала пораду, як за тиждень схуднути на 2 кіло

Співачка Оля Цибульська, яка кілька років тому рішуче взялася за себе та схудла вже на 15 кілограмів, поділилася власним лайфхаком, як швидко покращити свою фізичну форму - навіть коли до омріяної відпустки лишається тиждень.

Секрет вона розкрила "Новому каналу".

"Хороший стимул – це купити купальник, в який ти трошки не влізаєш. І дати собі тиждень, щоб активізуватися у схудненні", - поділилася артистка.

Порада №1 від Олі: купити затісний купальник фото пресслужби

"Можна влаштувати розвантажувальні дні на монопродуктах. Мої улюблені – банани та кефір. За день з'їдаєш три банани й випиваєш літр кефіру. У проміжках п'єш воду. А після 19:00 нічого не їси і не п'єш. Тільки врахуйте, це харчування не на тиждень, а на день або два. За допомогою розвантажувальних днів можна за тиждень схуднути на два кіло", - запевнила вона.

Іще Оля розповіла, як дбає про свою шкіру в спеку. Зокрема після тривалих зйомок у мейкапі під софітами вона дає обличчю перепочити і не фарбується.

Цибульська "розвантажується" на бананах та кефірі фото з instagram цибульської

"Обов'язково ходжу раз на тиждень на масаж обличчя і максимально використовую креми з SPF-захистом. Коли тобі 20 років, ти думаєш, як би класно засмагнути. Коли тобі 35, ти думаєш, як би сховатися від сонця, аби молодість тривала довше", - зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно Цибульська чесно відповіла на чутки щодо того, що саме вона буцімто стала причиною розлучення співака DziDzio.

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