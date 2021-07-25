Лопес у день 52-річчя показала себе в бікіні та пристрасний цілунок з Аффлеком

Важко повірити, але співачці Дженніфер Лопес виповнилося 52 роки. І на доказ своєї "вічної молодості" вона вкотре вразила виглядом у бікіні.

Джей Ло відзначила цей день на яхті, де попозувала в купальнику, а потім виклала в Instagram кілька фото та відео процесу.

А головним подаруночком для іменинниці, судячи зо всього, став Бен Аффлек. Це підтвердила сама Лопес світлиною палкого цілунку з актором.

Цим поцілунком Дженніфер остаточно розвіяла сумніви щодо її роману з Беном фото @lacarba

Forever young - це точно про Джей Ло

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Нагадаємо, кілька днів тому Лопес та Аффлек уперше знялися разом для Instagram.