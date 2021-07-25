Лопес у день 52-річчя показала себе в бікіні та пристрасний цілунок з Аффлеком

Неділя, 25 липня 2021, 08:25

Важко повірити, але співачці Дженніфер Лопес виповнилося 52 роки. І на доказ своєї "вічної молодості" вона вкотре вразила виглядом у бікіні.

Джей Ло відзначила цей день на яхті, де попозувала в купальнику, а потім виклала в Instagram кілька фото та відео процесу.

А головним подаруночком для іменинниці, судячи зо всього, став Бен Аффлек. Це підтвердила сама Лопес світлиною палкого цілунку з актором.

 
Цим поцілунком Дженніфер остаточно розвіяла сумніви щодо її роману з Беном 
фото @lacarba
 
Forever young - це точно про Джей Ло
 
 
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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Нагадаємо, кілька днів тому Лопес та Аффлек уперше знялися разом для Instagram. 


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