Лопес та Аффлек уперше знялися разом для Instagram. ФОТО

Американська зіркова парочка, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек не квапляться офіційно оголошувати про поновлення стосунків, але офіційний Insta-дебют уже здійснили.

Голуб'ята позували для фото на дні народження своєї колеги, актриси Леа Реміні. Святкові світлини іменинниця зібрала в відео та оприлюднила в своєму акаунті.

Дженніфер Бен перед камерою пригортав міцніше, ніж іменинницю!

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Leah Remini (@leahremini)

Нагадаємо, нещодавно Джей Ло зізналася, що щаслива. Як відомо, для них із Беном це вже друга спроба: в 2003-му році зірки мали одружитися, але щось пішло не так.

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