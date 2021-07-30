"Кропітка робота кожного дня": чоловік Мозгової зізнався, на скільки схуднув за півроку

Чоловік продюсерки Олени Мозгової, співак Девід Аксельрод приголомшив цифрою свого схуднення.

Як повідомив він в Instagram, за пів року після виписки з лікарні після ковіду він скинув 29 кілограмів.

"Коли людина щось хоче, вона знайде 1000 способів це зробити.... а якщо ні, то 1000000 причин цього не робити! І весь світ буде винуватий у тому, що в неї нічого не виходить. Бути жертвою дуже зручно! А бути в гармонії із собою та своїм тілом - це кропітка робота кожного дня", - заявив Девід.

Аксельрод тепер виглядає зовсім по-іншому фото з instagram

"Змінюватись завжди складно, але маючи підтримку рідних тобі людей, як на мене, це вже 25% перемоги, потім вже йдуть : системність, харчування і спорт. Моя мотивація - це щастя моїх коханих дівчат, їх посмішки та любов", - зазначив артист.

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"-29,2 кг з моменту, як мене виписали з лікарні, пройшло вже півроку, для мене вони вже пролетіли... хоча інколи мені здавалось, що це вже нереально... після того, як я набрав зайвого в період ковіду та пост ковіду", - поділився Аксельрод.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐀𝐱𝐞𝐥𝐫𝐨𝐝 | 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫 (@david__axelrod)

Як відомо, кілька днів тому Девізу виповнилося 38, і дружина зворушливо привітала його в мережі.