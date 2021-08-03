Мендель пожалілася на 2 роки сексуальної об'єктивації та наробила провокаційних фото
Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського, Юлія Мендель постала у новому для себе амплуа.
Вона знялася у гламурно-провокаційній фотосесії, у якій "відкривається та народжується знову".
А ще Юля написала пост, у якому пожалілася на два роки політичного цькування та сексуальної об’єктивації.
"Два роки "обсмоктування" кожної фотографії, нездорова увага до одягу, аксесуарів, моєї ваги і частин тіла. Два роки, коли все не так у моїй фігурі, стилі, зачісці, бровах, виразі обличчя, мейку, взутті…", - зазначила Мендель.
"Два роки, коли хтось знає краще, а я – максимум – годжуся на сексуальну об‘єктивацію. Два роки, що зробили мене сильнішою. І оцінити які по-справжньому можна тільки тепер", - зауважила Юлія.
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Нагадаємо, уже після звільнення Мендель зізналася, скільки кіло скинула за два роки роботи речницею президента.
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