Мендель пожалілася на 2 роки сексуальної об'єктивації та наробила провокаційних фото

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського, Юлія Мендель постала у новому для себе амплуа.

Вона знялася у гламурно-провокаційній фотосесії, у якій "відкривається та народжується знову".

А ще Юля написала пост, у якому пожалілася на два роки політичного цькування та сексуальної об’єктивації.

Юля звільнилася та пустилася берега фото @divergent_agency

"Два роки "обсмоктування" кожної фотографії, нездорова увага до одягу, аксесуарів, моєї ваги і частин тіла. Два роки, коли все не так у моїй фігурі, стилі, зачісці, бровах, виразі обличчя, мейку, взутті…", - зазначила Мендель.

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"Два роки, коли хтось знає краще, а я – максимум – годжуся на сексуальну об‘єктивацію. Два роки, що зробили мене сильнішою. І оцінити які по-справжньому можна тільки тепер", - зауважила Юлія.

Далі - тільки фотосесія для чоловічого видання... :)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

"Повірте, я ще маю, чим вас здивувати;)", - попередила Юля

Нагадаємо, уже після звільнення Мендель зізналася, скільки кіло скинула за два роки роботи речницею президента.