Мендель розказала, скільки їй платили в "найсильнішого" Зеленського

Ексречниця президента Володимира Зеленського, новоспечена письменниця Юлія Мендель розкрила розмір своєї зарплатні на колишній посаді, а також вартість придбаної квартири.

Про це вона поговорила з Олександрою Кучеренко, відповівши на її 33 питання в програмі "Ранок на ICTV".

Своєю найбільшою помилкою, якої вона припустилася на посаді речниці, Мендель назвала те, що "три крапки не там поставила". А на прохання описати свого колишнього начальника одним словом, відказала "найсильніший".

Мендель відповіла на 33 запитання фото з instagram мендель

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"Дуже сильна особистість, ніколи не здається", - сказала Юлія, зазначивши, що слабкість президента в тім, що він складно розстається з людьми.

"Спочатку було 15 тисяч гривень, а потім стало вже близько 40 тисяч гривень", - пригадала Мендель розмір своєї зарплатні в Зеленського.

А квартира, яку придбала жінка, коштувала "щось близько мільйона, не дуже дорога". А найкоштовніша річ у її гардеробі - "знаменитий піджак з Парижа".

На запитання, на що їй не вистачає часу, Юлія зізналася, що на хороший мейкап.

Нагадаємо, раніше Мендель розказала, на скільки кілограмів схудла за два роки роботи Зе-речницею.

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