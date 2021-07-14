Мендель розказала, на скільки схудла за два роки роботи з Зеленським

Юлія Мендель, яка нещодавно пішла з посади речниці президента Володимира Зеленського, дала своє перше інтерв’ю після звільнення.

У розмові з "КП в Україні" Мендель розказала, скільки кілограмів скинула за два роки роботи прес-секретаркою, про причини звільнення з посади та про першу леді Олену Зеленську.

За словами Юлі, піти з ОП було виключно її рішенням.

"Це сталося на моє прохання. І я не психанула, не прийняла рішення про відхід моментально. Ми з Михайлом Михайловичем Подоляком (радник голови ОП – ред..) обговорювали можливість мого звільнення, я говорила, що у мене є питання, які я не можу вирішити в цьому графіку", - зазначила Мендель.

Юля, як відомо, випустила книгу , в якій розказала про два роки своєї роботи першою речницею Зеленського

"Перша причина мого відходу - здоров'я. Воно у мене дуже погіршилося. У мене навантаження було в рази більше, ніж у будь-якого іншого прес-секретаря, і це дало знати. Я вже близько 3 місяців лікуюся. І думаю, що відновилася відсотків на 80", - поскаржилася Юлія.

"Ну і друга причина: коли вже почалося лікування, я задумалася над тим, куди йти далі. Те, що хотіла зробити в офісі, я зробила, налагодила систему. Мій послідовник, може, це і не оцінить, але точно знаю, йому буде набагато легше", - наголосила вона.

До речі, під час інтерв’ю Мендель зізналася, що за два роки роботи з Зеленським схудла на 8 кілограмів.

Такою Юля була влітку 2019-го фото з Instagram

На запитання, що сказала перша леді Олена Зеленська з приводу звільнення, Мендель відповіла, що не говорила з нею, та додала:

"Вона - людина, гідна захоплення. Шалено працездатна, жіночна, розумна перша леді країни. Дуже патріотична і дуже діяльна… У нас був момент, коли вона показала, що вона дуже мене цінує. Для мене це було дуже важливо".

Зараз 34-річна Мендель займається здоров'ям та думає, куди іти далі

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