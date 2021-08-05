Огнєвіч у лосинах пострибала на батуті та оголила стегна у глянці. ФОТО

Співачка Злата Огнєвіч, яка вже скоро предстане на ТБ образі Холостячки, поки що активно знімається для різноманітних видань та роздає інтерв’ю.

А ще артистка повернулася до регулярних занять спортом. Про що повідомила у своєму Instagram.

Злата показала, як стрибала на батуті, спалюючи усі з’їдені круасанчики.

Злата почала день зі стрибків на батуті та інших вправ

Реклама:

Дупцю підкачала

Про руки теж не забула

А ще співачка нещодавно позувала у яскравих і місцями зваболивих образах для журналу TOUCH Magazine.

Нагадаємо, ще у червні Огнєвіч заінтригувала, що при знайомстві з претендентами на її серце в шоу "Холостячка" у неї вже виникла симпатія.