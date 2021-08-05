Огнєвіч у лосинах пострибала на батуті та оголила стегна у глянці. ФОТО

Четвер, 5 серпня 2021, 10:49

Співачка Злата Огнєвіч, яка вже скоро предстане на ТБ образі Холостячки, поки що активно знімається для різноманітних видань та роздає інтерв’ю.

А ще артистка повернулася до регулярних занять спортом. Про що повідомила у своєму Instagram.

Злата показала, як стрибала на батуті, спалюючи усі з’їдені круасанчики.

 
Злата почала день зі стрибків на батуті та інших вправ 
 
 
Дупцю підкачала 
 
Про руки теж не забула 

А ще співачка нещодавно позувала у яскравих і місцями зваболивих образах для журналу TOUCH Magazine.

 
Останнім часом Злата активно світить фігурою в купальниках 
фото touch magazine
 
 
 
 

Нагадаємо, ще у червні Огнєвіч заінтригувала, що при знайомстві з претендентами на її серце в шоу "Холостячка" у неї вже виникла симпатія. 


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