Огнєвіч у лосинах пострибала на батуті та оголила стегна у глянці. ФОТО
5 серпня 2021, 10:49
Співачка Злата Огнєвіч, яка вже скоро предстане на ТБ образі Холостячки, поки що активно знімається для різноманітних видань та роздає інтерв’ю.
А ще артистка повернулася до регулярних занять спортом. Про що повідомила у своєму Instagram.
Злата показала, як стрибала на батуті, спалюючи усі з’їдені круасанчики.
А ще співачка нещодавно позувала у яскравих і місцями зваболивих образах для журналу TOUCH Magazine.
Нагадаємо, ще у червні Огнєвіч заінтригувала, що при знайомстві з претендентами на її серце в шоу "Холостячка" у неї вже виникла симпатія.
Приєднуйтесь до дискусії