Огнєвіч у новому кліпі повигиналася в купальнику на капоті авто та у воді

П'ятниця, 16 липня 2021, 09:25

Співачка Злата Огнєвіч, яка стала наступною "Холостячкою", випустила кліп на пісню "Мій назавжди".

У відео Злата страждає через нерозділене кохання та показує багато тіла в сексуальному купальнику.

Цим кліпом Огнєвіч нібито закриває гештальт, пов'язаний з колишніми невдалими стосунками, і починає новий етап у гармонії з собою і світом.

 
Злата стає дедалі сміливішою та відвертішою зі своїми прихильниками 
 
І показує все більше тіла 
 
Недарма ж артистка регулярно тренується 
 
Злату не впізнати 

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