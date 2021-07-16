Огнєвіч у новому кліпі повигиналася в купальнику на капоті авто та у воді
16 липня 2021, 09:25
Співачка Злата Огнєвіч, яка стала наступною "Холостячкою", випустила кліп на пісню "Мій назавжди".
У відео Злата страждає через нерозділене кохання та показує багато тіла в сексуальному купальнику.
Цим кліпом Огнєвіч нібито закриває гештальт, пов'язаний з колишніми невдалими стосунками, і починає новий етап у гармонії з собою і світом.
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