Електричний розряд стався: "Холостячка" Огнєвіч розказала про знайомство з претендентами на її серце
Співачка Злата Огнєвіч, яка стала учасницею телешоу "Холостячка", поділилася враженнями від зйомок першої серії.
Артистка була здивована тим, наскільки добре усі чоловіки підготувалися, аби підкорити її серце.
"Перед початком проєкту я дуже хвилювалася. Передчувала Першу вечірку, уявляла, як усе пройде, але реальність перевершила всі очікування! Кожен чоловік зміг мене здивувати. Всі учасники харизматичні, цікаві", - зауважила Злата.
"Вони прочитали мої інтерв'ю, вивчили біографію, дізналися, що я люблю. Багатьом вдалося натиснути на потаємні кнопочки моєї душі. Ніколи не подумала б, що за один вечір я зможу політати на гвинтокрилі, погладити коня, побувати на концерті і навіть пірнути на дно океану по перлину!" – поділилася враженнями Огнєвіч.
"Перший чоловік, з яким я познайомилася, зумів задати таку планку, що я подумала: "А що ж буде далі? Чим чоловіки будуть ще підкорювати?". Один із учасників зміг навіть здійснити мою дитячу мрію. Тож я особисто переконалася, що на проєкті "Холостячка" можливо все", - заінтригувала Злата.
"Відкрию секрет: перший електричний розряд стався. Я змогла відпустити себе і прислухатися до серця", - зізналася співачка .
Фото з Instagram
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