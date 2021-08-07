Софії Ротару 74: чарівлива іменинниця показалася в стильних літніх вбраннях. ФОТО
7 серпня 2021, 18:35
7-го серпня співачка Софія Ротару святкує день народження: зірці виповнилося 74.
"Найкращий день!", - підписала іменинниця свіже фото себе з ровером та кошиком квітів.
Cвяткує Софія Михайлівна в колі найрідніших. Відео з винуватицею торжества та красиво оформленим для урочистого сніданку столом ділилися в своїх Insta-сторіз невістка та онука артистки. Судячи з геотегу, який поставив син Ротару Руслан, сім'я возз'єдналася в італійському Форте-дей-Мармі.
Нагадаємо, нещодавно в мережі показали, як виглядає маєток Ротару, розташований під Києвом.
Фото з Instagram Ротару, її сина та онуки
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