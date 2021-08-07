Софії Ротару 74: чарівлива іменинниця показалася в стильних літніх вбраннях. ФОТО

Субота, 7 серпня 2021, 18:35

7-го серпня співачка Софія Ротару святкує день народження: зірці виповнилося 74. 

"Найкращий день!", - підписала іменинниця свіже фото себе з ровером та кошиком квітів. 

 
Софії Ротару - 74!

Cвяткує Софія Михайлівна в колі найрідніших. Відео з винуватицею торжества та красиво оформленим для урочистого сніданку столом ділилися в своїх Insta-сторіз невістка та онука артистки. Судячи з геотегу, який поставив син Ротару Руслан, сім'я возз'єдналася в італійському Форте-дей-Мармі.

 
Співачка святкує уродини в Італії
 
 
Ротару з сином Русланом
 
 
 

Нагадаємо, нещодавно в мережі показали, як виглядає маєток Ротару, розташований під Києвом.

Фото з Instagram Ротару, її сина та онуки


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